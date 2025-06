Gaza La tregua promessa

In un clima di attese e speranze, la promessa di una tregua tra Israele e Hamas a Gaza si fa sempre più concreta, sollevando il fiato di un’intera regione. Donald Trump, con la sua visione strategica, intravede una possibile svolta che potrebbe cambiare le sorti di un conflitto sanguinoso. Ma quali sono i protagonisti e gli ostacoli di questa fragile speranza di pace? La risposta risiede nelle prossime mosse diplomatiche che potrebbero segnare una svolta decisiva.

di Aldo Baquis TEL AVIV Chiusa per il momento la partita in Iran, Donald Trump ha maturato la sensazione che anche una tregua fra Israele e Hamas a Gaza sia a portata di mano, "possibilmente la settimana prossima". E come in circostanze analoghe in passato è subito ripreso un carosello di iniziative: dal Qatar, secondo cui si è effettivamente "aperta una finestra di opportunità", all’Egitto che attende l’arrivo di una delegazione israeliana, a Gerusalemme che ha annunciato la partenza del ministro per le questioni strategiche Ron Dermer per Washington, dove è atteso dal consigliere Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza La tregua promessa

In questa notizia si parla di: gaza - tregua - promessa - ripreso

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti.

Il presidente russo, Vladimir #Putin, si schiera dalla parte dell’Iran, ma a ‘costo zero’. Per il momento la promessa di aiuto si limita alle parole e il numero uno del Cremlino sembra di gran lunga più interessato a bombardare l’Ucraina che ad andare in s Vai su Facebook

Gaza La tregua promessa; La tregua è finita, non restate in pace; Hamas ha accettato di rilasciare alcuni ostaggi ancora vivi in cambio di una proroga di due mesi - Hamas ha accettato di rilasciare alcuni ostaggi ancora vivi in cambio di una proroga di due mesi della prima fase del cessate il fuoco a Gaza.

Gaza La tregua promessa - di Aldo BaquisTEL AVIVChiusa per il momento la partita in Iran, Donald Trump ha maturato la sensazione che anche una tregua fra Israele e Hamas a Gaza sia a portata di mano, "possibilmente la settiman ... Da msn.com

Gaza, speranze di tregua ma Tel Aviv frena. In Cisgiordania i coloni attaccano i soldati - Funzionari israeliani smontano l'ottimismo di Trump, che ha parlato di intesa in settimana. Riporta ilgiornale.it