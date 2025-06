Gaza Israele | Ucciso uno dei fondatori di Hamas ideatore dell' attacco del 7 ottobre | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi

La tensione tra Gaza e Israele si intensifica, con un nuovo colpo di scena: uno dei fondatori di Hamas, ideatore dell’attacco del 7 ottobre, è stato ucciso. La striscia di Gaza piange oltre 60 vittime dopo gli ultimi scontri, mentre l’AIEA avverte che l’Iran potrebbe arricchire l’uranio in pochi mesi. Intanto, i funerali di Stato celebrano i 60 "martiri" iraniani, segnando un momento cruciale nella crisi internazionale.

