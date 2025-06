Gaza continuano le proteste Manifestanti accolti dal prefetto E la cultura aderisce a ’R1pud1a’

Anche i luoghi della cultura, quali cinema e teatri, hanno aderito alla campagna di Emergency R1pud1a, che ribadisce l’importanza dell’ articolo 11 della Costituzione italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Dopo l’adesione di numerosi Comuni della provincia di Forlì-Cesena (che fanno parte degli oltre 400 i in tutta Italia), quelle del mondo della cultura a Forlì e nel comprensorio da parte di Cinema-Teatro Verdi di Forlimpopoli, Cinema Saffi d’Essai e l’Arena Eliseo di Forlì. In questi locali, prima dell’inizio del film, viene proiettato il corto ‘365 giorni’, realizzato per Emergèncy dall’agenzia Ogilvy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaza, continuano le proteste. Manifestanti accolti dal prefetto. E la cultura aderisce a ’R1pud1a’

La lista dei comuni che hanno aderito alla campagna di Emergency R1PUD1A è ormai lunghissima. Si aggiunge anche il Comune di Capannoli che ringraziamo per l'accoglienza ? ? ? ? Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia. Oggi, in un Vai su Facebook

