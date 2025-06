Gaza altra strage Almeno 85 morti in 24 ore Il bilancio complessivo è di 56.500 vittime

In un clima di devastazione senza precedenti, Gaza si trova nel cuore di una delle crisi umanitarie più gravi degli ultimi tempi. Con un bilancio di oltre 56.500 vittime e almeno 85 morti nelle ultime 24 ore, il dolore e la distruzione raggiungono livelli insopportabili. Le immagini di macerie e speranze infrante raccontano una realtà drammatica che chiede intervento immediato e solidarietà globale. La speranza di un domani di pace sembra sempre più distante.

Roma, 29 giugno 2025 - Numeri da ecatombe. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza raggiunge quota 56.500, afferma il Ministero della Salute, in una nota citata dal Guardian. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi e altri 365 sono rimasti feriti solo nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che diverse vittime sono ancora sotto le macerie e per le strade e le ambulanze e il personale della protezione civile non riescono a raggiungerle. TOPSHOT - Men cover their faces as smoke billows while first-responders attempt to extinguish a blaze following an Israeli strike at the UNRWA's Osama bin Zaid school in the Saftawi district in western Jabalia in the northern Gaza Strip on June 27, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net