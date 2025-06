Gay pride Budapest tensioni e incidenti scongiurati Contestatori fermati dagli agenti

A Budapest, il Gay Pride si trasforma in un emozionante spettacolo di resilienza e determinazione. Tra tensioni e incidenti sventati, il corteo si è svolto con coraggio, nonostante le deviazioni imposte dalle forze dell’ordine. Gli organizzatori dichiarano un'affluenza record di 200.000 persone, testimoniando il forte desiderio di libertà e inclusione. Una manifestazione che, nonostante le sfide, continua a rappresentare un messaggio potente per tutti. Continua a leggere.

Nella capitale ungherese il corteo è stato deviato due volte. Balletto sulle cifre, gli organizzatori: «Siamo 200.000». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gay pride Budapest, tensioni e incidenti scongiurati. Contestatori fermati dagli agenti

