Gattini lanciati da una vettura in corsa e cane legato davanti all' ingresso di Mirabilandia | doppio soccorso

Una scena drammatica si è svolta lungo le strade di Mirabilandia, dove tre cuccioli di gatto sono stati trovati abbandonati e lanciati da un'auto in corsa, uno dei trasportini capovolti. La pronta reazione degli agenti della Polizia Locale ha evitato il peggio, garantendo un doppio soccorso: uno per i mici e l’altro per un cane legato davanti all’ingresso di Mirabilandia. La solidarietà si dimostra anche nei momenti più difficili, ricordandoci che ogni vita merita attenzione e cura.

Tre cuccioli di gatto sono stati abbandonati in strada, probabilmente lanciati da un veicolo in corsa stante la presenza del trasportino capovolto. E' come li hanno rinvenuti gli agenti della Polizia Locale dell'ufficio Antiabusivismo Commerciale, normalmente in servizio in spiaggia, domenica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

