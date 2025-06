Garlasco l' arma del delitto? Perché le indagini sono ancora a un punto morto

a Garlasco ha segnalato la presenza di oggetti sospetti nel canale. Ma perché le indagini sembrano ancora bloccate e l’arma del delitto resta un mistero irrisolto? La verità si nasconde dietro dettagli nascosti e piste sfocate, lasciando l’intera comunità in attesa di risposte chiare e definitive.

Di certo non c'è niente, men che meno che gli attrezzi ritrovati a Tromello siano l'arma del delitto di Garlasco. Anzi, di certo non c'è neppure il fatto che quegli stessi attrezzi siano stati effettivamente recuperati nel corso della maxi operazione di dragaggio del canale che, un mesetto e mezzo fa, ha impegnato i sommozzatori guidati dalla procura di Pavia. Semmai, se allora qualcosa è saltato fuori, è perché un cittadino egiziano che vive nel piccolo Comune della Lomellina, e che di lavoro fa l'operaio, li ha notati nella roggia (tra l'altro anni fa) e li ha consegnati ai carabinieri. A dirlo per prima, giovedì sera, è la trasmissione di Rai2 Ore14Sera e a confermarlo, nel pomeriggio di ieri, è l'agenzia di stampa Ansa che parla di «fonti vicine alle indagini».