Garlasco la difesa di Sempio | La gogna mediatica continua il mio assistito ha già perso la casa e ora rischia di perdere il lavoro

Nel cuore di Garlasco, la battaglia legale di Sempio si fa sentire ancora più intensa, tra accuse e sospetti infondati. La gogna mediatica sta minando la sua vita, già segnata dalla perdita della casa e ora a rischio anche il lavoro. L’avvocato Massimo Lovati denuncia: "L’indagine è inconsistete e può distruggere una persona senza prove concrete." È tempo di fare luce e difendere la sua dignità.

L'avvocato Massimo Lovati afferma: "A oggi ancora non sappiamo quali indizi concreti ci sono a suo carico. Questa inchiesta è inconsistente. Una indagine come questa può distruggere una persona". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la difesa di Sempio: "La gogna mediatica continua, il mio assistito ha già perso la casa e ora rischia di perdere il lavoro"

