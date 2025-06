Garlasco è la settimana decisiva | cosa accadrà il 4 luglio Il mistero delle impronte latenti e la vacanza di Marco Poggi

La settimana a Garlasco si prepara a essere decisiva: il 4 luglio, tra mistero e tensione, si riaccendono le speranze di fare luce sul delitto di Chiara Poggi. Ancora una volta, in un clima di attesa e suspense, tutti i protagonisti si riuniranno per un passo cruciale nell'inchiesta. La veritĂ sta per emergere, e il futuro di questa vicenda dipende da quel giorno...

Un'attività di natura irripetibile soggetta a modificazione non evitabile a causa del tempo trascorso. Sulla nuova inchiesta per il delitto di Garlasco si avvicina il momento decisivo. Venerdì 4 luglio torneranno ad incontrarsi pm, avvocati, consulenti e periti per la nuova udienza dell'incidente probatorio. E la Procura della Repubblica di Pavia ha chiesto di accelerare. Vanno svolte operazioni irripetibili per giungere alla verità su chi ha ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 in via Pascoli a Garlasco.

Delitto di Garlasco, il primo luglio l’udienza in Cassazione sulla semilibertà di Stasi - Il primo luglio si accenderanno nuovamente i riflettori sul caso di Garlasco, con l’udienza in Cassazione riguardante la semilibertà di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.

