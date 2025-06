Garbatella vandali in azione nel playground artistico | era stato inaugurato il 14 giugno

La Garbatella, un quartiere ricco di storia e creatività, si trova ora a fare i conti con l’inciviltà che deturpa il nuovo playground artistico di via Giacinto Pullino. Inaugurato il 14 giugno come simbolo di rinascita e colore, questo spazio si è già trasformato in un bersaglio per vandali, mettendo a dura prova l’impegno di riqualificazione e comunità. A meno di due settimane dall’apertura, l’arte e il desiderio di bellezza sono stati messi alla prova.

Le figure geometriche ed i colori vivaci che impreziosiscono il playground di via Giacinto Pullino dovevano essere un “simbolo di rinascita”. A due settimana dall’inaugurazione il nuovo spazio si è però già trasformato in una palestra per vandali. Gli atti vandalici A meno di due settimane. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Vandali in azione al Parco della Garbatella: area giochi devastata.

