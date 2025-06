Garbagnate musicisti protagonisti nella Basilica di Sant’Ambrogio

Una serata magica tra note e spiritualità: i musicisti di Garbagnate sono stati protagonisti nell’atrio della Basilica di Sant’Ambrogio, portando emozioni profonde nel cuore di Milano. Nell’ambiente suggestivo e illuminato dell’atrio di Ansperto, si è svolto il tradizionale concerto “Meditazione in Musica” per il nuovo Anno Pastorale 2024/2025, testimonianza di un’unione tra arte, fede e comunità, sostenuta dall’Istituto Auxologico, ente no-profit che promuove il benessere attraverso iniziative culturali e sociali.

