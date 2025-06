Garbage Bike Tour sulla E73 | dalla bici allo schifo è un attimo

Preparati a scoprire un lato della natura che preferiresti evitare. Il Garbage Bike Tour sulla E73 non è il classico giro in bici tra paesaggi idilliaci, ma un’esperienza cruda e sconvolgente di ciò che l’incuria umana può trasformare in un vero spettacolo di degrado. Un viaggio che farà riflettere e che, purtroppo, non ha nulla di poetico. Attenzione, il tour è riservato solo ai più coraggiosi.

Avete presente quando uno dice: "Mi faccio un bel giro in bici nella natura"? Ecco, scordatevelo. Perché da queste parti il tour è sì "naturalistico", ma nella variante ecozozzona: il nostro "Garbage Bike Tour" sulla statale senese-aretina E73 è roba da stomaci forti. (Sì, lo scriviamo in inglese, che fa più figo. tanto lo schifo resta lo stesso.) Abbiamo già documentato come i nostri boschi vengano trattati come vespasiani di terz'ordine: Poti, dove il bosco diventa cesso. In città, poi, è tutto un ridere (per non piangere): Arezzo capitale del paradosso. Ma oggi, vogliamo parlare delle arterie principali, quelle che dovrebbero dare il "benvenuto" a chi arriva.

