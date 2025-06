Galactus sceglie uno dei villain più letali della dc come suo araldo

Nel vasto universo dei fumetti, l'incontro tra personaggi di universi diversi spesso genera affascinanti confronti e sorprendenti scoperte. Recentemente, Marvel ha deciso di creare un nuovo araldo per affiancare Galactus, scegliendo un villain che ricorda molto Darkseid, uno dei più temuti della DC Comics. Questa scelta non solo arricchisce la narrativa, ma apre anche a interessanti riflessioni su ispirazioni e influenze tra i due colossi del fumetto. Scopriamo insieme come questa figura si inserisca nel panorama narrativo contemporaneo.

Nel panorama dei fumetti, le analogie tra personaggi di universi diversi sono spesso fonte di curiosità e discussioni tra appassionati. Un esempio emblematico riguarda la creazione di un nuovo eroe da parte di Marvel per affiancarsi a Galactus, il potente antagonista dei Fantastici Quattro. Questo articolo analizza come questa figura si sia ispirata visivamente e concettualmente a un iconico villain della DC Comics, Darkseid, e quale impatto abbia avuto sulla narrazione cosmica delle due case editrici. galactus e la genesi di terrax come suo nuovo guardiano cosmico. il contesto dell'esordio di terrax nel 1979.

