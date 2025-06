Gaia morta dopo l’estrazione di un dente La consulenza del medico legale | Anestesia fatale

Una tragedia che scuote Perugia: Gaia Pagliuca, giovane di 23 anni, perde la vita dopo un’estrazione dentale. La recente consulenza del medico legale suggerisce che un’anestesia errata potrebbe essere stata la causa dell’arresto cardiaco fatale. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza delle procedure odontoiatriche e sull’importanza di un’attenta gestione anestetica. La procura continuerà ad approfondire gli aspetti, per fare luce su questa tragica perdita.

Perugia, 29 giugno 2025 – Sarebbe stata l’anestesia a provocare l’arresto cardiaco che ha ucciso Gaia Pagliuca, 23 anni, morta lo scorso 29 settembre dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dove era arrivata in arresto cardiaco dopo essersi sentita male in seguito all’estrazione di un dente del giudizio, in uno studio dentistico di Bastia Umbra. La consulenza, che la procura della Repubblica di Perugia ha affidato al medico legale Sergio Scalise Pantuso, ha stabilito che la causa della morte è da attribuirsi a una una tossicità sistemica da anestetico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it