Gaia De Laurentiis | Un errore lasciare Target Maltrattata a Un medico in famiglia rifiutai tanti soldi per l'Isola

Gaia De Lauri, volto noto degli anni '90 e protagonista di "Un errore lasciare target maltrattata" a un medico in famiglia, si apre a Fanpage raccontando il suo percorso tra televisione e teatro. Dagli inizi in TV al rifiuto di importanti offerte per l’Isola, la sua esperienza rivela come il mondo dello spettacolo sia cambiato nel tempo. Scopriamo insieme i retroscena di una carriera ricca di passione e sfide, perché il suo cammino è ancora tutto da scrivere.

L’attrice, esplosa in tv negli anni novanta, si racconta a Fanpage: “Oggi la tv aiuta il teatro, mentre prima del 2000 il teatro snobbava terribilmente il piccolo schermo. Sei Forte Maestro? Lo chiusero dopo due stagioni. Nessuno ha mai capito perché”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

