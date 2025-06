Gaetano Curreri in concerto a Teramo il 25 luglio 2025 con Io sono le mie canzoni

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Gaetano Curreri in concerto a Teramo il 25 luglio 2025! Dopo il successo della data zero a Fasano, il mitico leader degli Stadio torna con il tour “Io sono le mie canzoni”, un omaggio emozionante alla musica italiana e alla sua straordinaria carriera. Non perdere questa occasione unica: i biglietti sono già disponibili su ciaotickets.com. “Io sono le mie canzoni”: il...

Dopo il successo della data zero a Fasano, Gaetano Curreri torna sul palco con il tour “Io sono le mie canzoni”, che farà tappa il 25 luglio 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica italiana d’autore, che celebra le canzoni e la carriera di uno dei più grandi cantautori e compositori del nostro Paese. Biglietti già disponibili su ciaotickets.com “Io sono le mie canzoni”: il viaggio musicale di Gaetano Curreri tra successi, emozioni e nuove sonorità. Lo spettacolo è un viaggio emozionante attraverso 40 anni di musica, con un repertorio che spazia dai brani iconici degli Stadio – come Acqua e sapone, Chiedi chi erano i Beatles, Un giorno mi dirai – alle hit scritte per i grandi della musica italiana: da Vasco Rossi a Lucio Dalla, da Patty Pravo a Laura Pausini, Irene Grandi e Noemi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Gaetano Curreri in concerto a Teramo il 25 luglio 2025 con “Io sono le mie canzoni”

