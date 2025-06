Gabry Ponte incanta e fa ballare San Siro | più di 50 mila fan da tutta Europa per il dj torinese

Una notte magica a San Siro, dove Gabry Ponte ha conquistato il cuore di oltre 50.000 fan provenienti da tutta Europa. Con un mix esplosivo di musica e energia, il DJ torinese ha fatto ballare e sognare generazioni intere, regalando uno spettacolo indimenticabile lungo tre ore e mezza. Un concerto che resterà nella memoria di tutti come un'esplosione di passione e divertimento.

Tutta l'Italia e tantissime persone da tutta Europa sono arrivate ieri, sabato 28 giugno, allo Stadio di San Siro, Milano, per ballare con Gabry Ponte. Erano più di 50 mila i fan del dj torinese, un pubblico di diverse generazone che si è godutio questa grande festa, tre ore e mezza di show. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Gabry Ponte porta «Tutta l’Italia» in finale all’Eurovision, c’è anche Tommy Cash: quali sono i primi 10 Paesi qualificati - Gabry Ponte riporta San Marino in finale all'Eurovision 2025 con il brano "Tutta l'Italia", dopo un'assenza dal 2021.

Tutta Milano si prepara per il grande DJ set di Gabry Ponte: lo Stadio di San Siro è pronto a ballare Orari 15:30 Early Entrance 16:00 Apertura Porte 16:00 Apertura cassa ritiro accrediti presso Box Office 18:00 Pre Show 20:00 Inizio concerto L’esibizione di Vai su Facebook

