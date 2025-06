Gabry Ponte | festa dance per 55 mila fan a San Siro

una notte indimenticabile ha preso vita tra luci, vibrazioni e musica, unendo generazioni e creando un record che resterà nella storia della musica dance italiana.

La sfida era ambiziosa: diventare il primo deejay ad esibirsi nello stadio dove nel corso dei decenni hanno cantato le più importanti rockstar e popstar della storia della musica. E così, per una notte, la Scala del calcio si è trasformata in una enorme discoteca abitata da 55 mila fan. È il popolo della dance, un pubblico trasversale che attraversa tutte le generazioni e che conosce a memoria tutte le hit della carriera di Gabry Ponte. E così, per la prima volta, le gradinate del Meazza hanno vibrato sulle note di uno dei deejay e produttori italiani più noti a livello mondiale. Il concerto è stato trasmesso in diretta e in radiovisione da RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gabry Ponte: festa dance per 55 mila fan a San Siro

