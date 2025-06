Gabry Ponte fa ballare San Siro | dal look alla scenografia tutto è estensione visiva della musica

Gabry Ponte, il DJ che ha fatto ballare San Siro con una scenografia spettacolare, racchiude in sé l’essenza della musica come ponte tra passato e presente. Dalle feste in jeans a vita bassa del 2004 alle luci di uno stadio in un 2025 segnato da sfide globali, la sua energia trascende il tempo. E se non altro, perché finalmente i jeans a...

È il 2004, indossi dei jeans a vita bassa e stai ballando a una festa La danza delle streghe di Gabry Ponte, pregando che il tipo che ti piace si avvicini. Sei felice e non lo sai. È il 2025. Di mezzo c'è stata una pandemia e il mondo è in guerra, ma la musica continua a unire le persone, a farle ballare lasciando l'odio fuori. Gabry Ponte ha riempito lo stadio Meazza e tu c'eri. Sei felice e lo sai. Se non altro, perché finalmente i jeans a vita bassa sono passati di moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte - Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Tutta Milano si prepara per il grande DJ set di Gabry Ponte: lo Stadio di San Siro è pronto a ballare Orari 15:30 Early Entrance 16:00 Apertura Porte 16:00 Apertura cassa ritiro accrediti presso Box Office 18:00 Pre Show 20:00 Inizio concerto L’esibizione di Vai su Facebook

Oltre 50 mila persone allo Stadio San Siro di Milano, che si trasforma nella più grande dancefloor italiana con “SAN SIRO DANCE”, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del c Vai su X

