Gabicce Gradara Il nuovo portiere è Adebiyi

Il Gabicce Gradara si rinvigorisce con l’arrivo di un nuovo talento sotto i pali: Jammin Adebiyi. Classe 2000, cresciuto tra Casinina e Valfoglia, il portiere promette entusiasmo e freschezza alla squadra del presidente Marsili. Dopo aver guidato la formazione nelle ultime stagioni, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in biancazzurro, portando esperienza e determinazione. La sua avventura nel club sta per decollare...

Il Gabicce Gradara ha un nuovo portiere. Il club del presidente Marsili ha comunicato ieri l’ingaggio del portiere Jammin Adebiyi (foto), classe 2000. "Di Casinina, è cresciuto nel Valfoglia – spiega la sua nuova società- fino a diventarne titolare per più stagioni (ha disputato i playoff nel campionato 22-23) prima del trasferimento al Lunano in cui ha militato nell’ultimo campionato. Nel recente passato Adebiyi per due volte è stato convocato nella rappresentativa Juniores per il Torneo delle Regioni. Si è laureato in Scienze Motorie ad Urbino, il suo obiettivo è diventare docente di educazione fisica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it