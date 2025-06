G7 intesa sulla global minimum tax per le multinazionali | esenzioni per le big tech Usa | Musk torna ad attaccare Trump

Il G7 si è recentemente confrontato sulla tassazione globale minima per le multinazionali, con eccezioni per le Big Tech USA. Nel frattempo, Musk torna a criticare Trump, avvertendo che le recenti politiche di spesa pubblica possono danneggiare gli Stati Uniti. Una giornata intensa fatta di accordi strategici e conflitti di opinione, che segnano il panorama economico e politico internazionale. Ma cosa ci riserva il futuro? Restate con noi per scoprirlo.

Il patron di Tesla si scaglia ancora contro la legge sulla spesa pubblica voluta dal presidente americano: "Danneggerà gli Usa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - G7, intesa sulla "global minimum tax" per le multinazionali: esenzioni per le big tech Usa | Musk torna ad attaccare Trump

Global minimum tax, il G7 sigla l’intesa: pace fatta con Trump. Giorgetti: «Compromesso onorevole, dobbiamo favorire il dialogo» - Il G7 ha finalmente raggiunto un accordo storico sulla global minimum tax, un passo decisivo per un sistema fiscale più equo e trasparente.

