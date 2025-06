Futuro Ipotesi-girone | le avversarie Tra derby e sfide infuocate

L’anticipazione del girone B del prossimo campionato si fa sempre più intrigante, tra derby infuocati e sfide mozzafiato. Il Perugia potrebbe trovarsi a confrontarsi con avversarie di grande calibro come Arezzo, Ascoli e le giovani promesse delle big come Atalanta U23, Inter U23 o Juventus Next Gen. Un raggruppamento ricco di sfide avvincenti che promette emozioni fino all’ultima partita. Ma quali sorprese ci riserverà questa nuova stagione? Solo il tempo lo dirà.

PERUGIA Sarà questo il girone B del prossimo campionato? Saranno queste le avversarie del Perugia? L’ipotesi più accreditata al momento prevede questa composizione per il raggruppamento B della stagione 20252026: Arezzo, Ascoli, Atalanta U23 Inter U23 Juventus NG (da decidere quale sarà la squadra Under che verrà dirottata sul girone B), Bra (promossa dalla Serie D), Campobasso, Carpi, Forlì (promossa dalla Serie D), Gubbio, Guidonia Montecelio (promossa dalla Serie D), Livorno (promossa dalla Serie D), Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna * (dalla Serie D), Rimini, Sambenedettese (promossa dalla Serie D), Ternana, Torres, Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futuro. Ipotesi-girone: le avversarie. Tra derby e sfide infuocate

