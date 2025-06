Furti su due ruote in pieno centro | tre imputati a giudizio ad Avellino

Nel cuore di Avellino, la tranquillità del centro città è stata recentemente scossa da una serie di furti su due ruote, culminati con il coinvolgimento di tre imputati a giudizio. Un episodio che ha visto il furto di monopattini elettrici e un tentativo di furto di bicicletta, sventato grazie all’intervento di un passante. Un caso emblematico delle sfide di sicurezza urbana che richiede attenzione e prevenzione costante.

Avellino – Due monopattini elettrici rubati e un tentativo di furto di una bicicletta elettrica sventato grazie all’intervento provvidenziale di un passante. È quanto accaduto nell’agosto del 2023 lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele di Avellino. A seguito degli accertamenti condotti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

