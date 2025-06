Furlan spinge Sinner e Paolini | Jannik è pronto a ripartire Jasmine? L' esperienza l' aiuterà

Furlan incoraggia Sinner e Paolini, mentre Jannik si prepara a ripartire con entusiasmo. Jasmine L., forte di un'esperienza significativa, si dice pronta ad aiutare la squadra. L'ex tecnico dell'Azzurra commenterĂ Wimbledon per Sky, sottolineando l'incertezza di Musetti e mostrando curiositĂ verso Fonseca. Il mondo del tennis e del calcio si intrecciano in un atteso mix di sfide e sorprese: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

L'ex tecnico dell'azzurra commenterĂ Wimbledon per Sky: "Musetti è un'incognita, curioso di vedere Fonseca". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furlan spinge Sinner e Paolini: "Jannik è pronto a ripartire, Jasmine? L'esperienza l'aiuterĂ "

In questa notizia si parla di: furlan - spinge - sinner - paolini

Furlan spinge Sinner e Paolini: Jannik è pronto a ripartire, Jasmine? L'esperienza l'aiuterà ; Renzo Furlan, il coach di Jasmine Paolini: «Così ho allenato il suo servizio per arrivare a 180 chilometri all'ora. Sinner? Andiamo a vederlo il più possibile»; Jasmine Paolini favolosa, è in semifinale al Roland Garros! Da lunedì sarà top 10 al mondo.

Renzo Furlan non ha dubbi: “Sinner vincerà Wimbledon prima o poi. Paolini tra le pretendenti al titolo” - Interviste | L'ex allenatore di Jasmine strizza l'occhio alla collaborazione con Tyra Grant: "Mi piace l'idea, la ragazza ha un grandissimo talento ma voglio conoscerla meglio" ... Secondo ubitennis.com

Paolini e il cambio dello staff di Sinner: “Bisogna avere intorno sempre le persone giuste” - L’azzurra parla del numero 1 al mondo e rilancia la sfida a Wimbledon, dove lo scorso anno fu finalista: “Quella sconfitta paradossalmente mi ha dato fiducia” ... Segnala repubblica.it