Furgone la investe durante una manovra nel cortile di casa muore a 90 anni

Un tragico incidente scuote la tranquillità di Malcesine: Lucia Chincarini, 90 anni, perde la vita dopo essere stata investita da un furgone nel cortile di casa durante una manovra. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e l'intervento dell'elicottero, il suo cuore ha cessato di battere. Una perdita improvvisa che ci ricorda quanto fragile sia la vita e l'importanza della sicurezza quotidiana.

Si trovava nel cortile di casa quando un furgone l'ha investita durante una manovra. Un incidente involontario ma mortale per Lucia Chincarini, la 90enne deceduta ieri, 28 giugno, a Malcesine. Per salvarla, il 118 ha attivato anche l'elicottero. Le operazioni di rianimazione dei soccorritori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

