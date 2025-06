Fuori uso il portale regionale per proteggere i lavoratori

Fuori uso il portale regionale per proteggere i lavoratori, lasciando senza strumenti un settore delicato come l'edilizia. La salute e la sicurezza non sono margini di negoziazione, e disservizi rischiano di costare caro. A parlare è il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, che ha depositato un'interrogazione alla giunta, pronta a essere discussa in aula martedì prossimo.

"Sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente in un settore delicato come quello dell'edilizia, non si può scherzare". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, che sulla questione ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale che andrà in discussione in aula martedì prossimo. "E non sono ammessi neanche disservizi che poi rischiano di essere pagati cari. Per questo ritengo molto grave il fatto che da giorni, come segnalato da più parti, il portale per le Notifiche preliminari riguardante la sicurezza dei cantieri sia malfunzionante. Quella piattaforma, infatti, prevede che il committente o il responsabile del cantiere, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, alla prefettura, tutte le informazioni relative al cantiere stesso in merito alle imprese che ci lavorano e alle informazioni anagrafiche delle principali figure di responsabilità che operano al suo interno.

