Fuochi d’artificio con incendio a Pizzighettone | fiamme sul terrapieno di una casamatta

Un suggestivo spettacolo pirotecnico ha trasformato la cielo di Pizzighettone in un tripudio di luci e colori, attirando migliaia di spettatori lungo il fiume. Tuttavia, ieri notte, un incidente ha rischiato di oscurare questa tradizione: un fuoco d’artificio ha innescato un incendio sul terrapieno di una casamatta vicino a Porta Soccorso, con fiamme alte visibili da lontano. Probabilmente, il disastro si poteva evitare, ma ora l’attenzione si concentra sulla sicurezza futura.

Pizzighettone (Cremona) – Un fuoco d’artificio ha letteralmente innescato un incendio ieri notte. A prendere fuoco è stato il terrapieno di una delle casematte a ridosso di Porta Soccorso, con fiamme molto alte e visibili anche dalla parte opposta dell’Adda. Sabato sera, come da tradizione, si è svolto lo spettacolo pirotecnico sul fiume, spettacolo che richiama migliaia di persone. Intorno alle 23 si è dato fuoco alle polveri. Probabilmente, almeno secondo le prime ricostruzioni, qualche residuo incandescente dei fuochi esplosi in cielo è caduto proprio sopra la casamatta innescando le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuochi d’artificio con incendio a Pizzighettone: fiamme sul terrapieno di una casamatta

