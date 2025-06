Fuggitivo invade la pista dell' aeroporto di Bologna e appicca un fuoco un volo dirottato a Forlì

Una giornata di tensione e caos all’aeroporto di Bologna, dove un fuggitivo ha invaso la pista, appiccando un incendio e dirottando due voli provenienti da Palermo e Istanbul. La temporanea inagibilità della pista ha scatenato un susseguirsi di eventi drammatici, con i voli dirottati rispettivamente a Forlì e Rimini. La situazione rimane critica: cosa succederà ora?

Un aereo proveniente da Palermo e uno da Istanbul che dovevano atterrare all'aeroporto di Bologna sono stati dirottati il primo a Forlì e il secondo a Rimini, a causa della temporanea inagibilità della pista dell'aeroporto di Bologna. A causare i due dirottamenti, nella giornata di sabato, oltre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - bologna - pista - forlì

Autobus dall’aeroporto di Bologna al centro: dove passa, quanto costa il biglietto e gli orari - Scopri tutto sul servizio di autobus che collega l'aeroporto di Bologna al centro città. Dal 19 maggio 2025, la Navetta Q offre un collegamento diretto fino all'ospedale Maggiore, con due corse notturne per la stazione centrale.

#Cronaca Dirottati due aerei, provenienti da Istanbul e da Palermo: sono stati fatti atterrare a Rimini e Forlì. Il rogo spento dai vigili del fuoco, l’uomo bloccato dagli agenti dopo una breve fuga Vai su Facebook

Rocambolesca fuga all'aeroporto di Bologna: 29enne destinato all’espulsione scappa in pista e appicca incendio; Voli in ritardo all’aeroporto di Bologna: espulso sfugge alla polizia e appicca un incendio, ricercato; Bologna, marocchino espulso dall'Italia scappa prima dell'imbarco sull'aereo: la fuga a piedi sulla pista d'at.