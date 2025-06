Fugge dalle piste del Marconi per evitare l’espulsione | 29enne ricercato

Un audace tentativo di fuga scuote l’aeroporto Marconi di Bologna: un giovane di 29 anni, ricercato e destinato all’espulsione, ha deciso di scappare poco prima di partire, sfidando le autorità e mettendo in evidenza le tensioni legate alla gestione dei flussi migratori. La sua fuga rappresenta un episodio che fa riflettere sulle sfide di sicurezza e controllo nelle aree aeroportuali. Ma come si evolverà questa vicenda?

Un uomo di 29 anni, di origine marocchina, destinatario di un ordine di espulsione, è fuggito poco prima di salire sull’aereo che lo avrebbe riportato nel suo Paese di origine. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday È successo all’aeroporto Marconi di Bologna, dove era stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

