Fuga dopo l?incidente mortale in cui perse la vita Leonello Vitali Il Riesame dice sì ai domiciliari

Dopo il tragico incidente in contrada Divina Pastora che ha costato la vita a Leonello Vitali, il sogno di giustizia si intreccia con la fuga del presunto colpevole. I giudici del Riesame hanno accolto la richiesta della Procura e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti dell'indagato, invertendo le aspettative e aprendo un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra diritto e compassione.

TOLENTINO Scontro mortale in contrada Divina Pastora, i giudici del Riesame hanno accolto la richiesta della Procura disponendo la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei.

