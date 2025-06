Fuga al mare in giornata i bus verso le coste di Tirreno e Adriatico

Se il caldo torrido vi spinge a cercare refrigerio e relax, le corse estive di Tiemme sono la vostra soluzione perfetta. Con i bus da Arezzo verso le splendide coste tirreniche e adriatiche, raggiungere le spiagge più belle come Castiglione della Pescaia, Follonica e Marina di Grosseto sarà facile e senza stress. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna di mare, comfort e convenienza: il viaggio verso il tuo angolo di paradiso inizia ora!

ARezzo, 29 giugno 2025 – Contro il grande caldo estivo, scattano le fughe al mare. Per farlo sono tornate le corse estive di Tiemme da Arezzo verso le principali località della costa tirrenica e di quella adriatica. Attive le corse estive Tiemme da Arezzo e provincia, per raggiungere comodamente e senza stress le più belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, fino a settembre, su prenotazione al sito https:www.tiemmespa.iti-nostri-servizilineemare. I biglietti possono essere acquistati a bordo, con modalità cashless, nei punti vendita autorizzati, sulla App Tiemme Spa, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, e a bordo previa verifica della disponibilità dei posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fuga al mare in giornata, i bus verso le coste di Tirreno e Adriatico

In questa notizia si parla di: mare - fuga - giornata - coste

Entro 150 metri dal mare non è possibile costruire, una sentenza della Corte costituzionale fuga ogni dubbio - La Corte costituzionale ha confermato che la disposizione della Regione Siciliana che vieta la costruzione entro 150 metri dal mare, anche per i privati, non è incostituzionale.

Blu oltremare di Elena Maffioletti Una donna, in fuga da una vita che non riesce più a riconoscere, si ritrova a guidare senza meta fino alle coste dell’Adriatico, il fedele cane Ilko come unico compagno di viaggio. Mentre cerca di orientarsi tra strade solitarie e b Vai su Facebook

Fuga al mare in giornata, i bus verso le coste di Tirreno e Adriatico; Costa Blanca: vacanze low cost 2025 in Spagna; Fuga dalla città e dal caldo con i bus mare. Verso le coste del Tirreno e dell’Adriatico.

Fuga dalla città e dal caldo con i bus mare. Verso le coste del Tirreno e dell’Adriatico - Contro il grande caldo estivo, scattano le fughe al mare. Scrive msn.com

Solstizio d’estate sulla Costa Toscana: ecco le Spiagge più belle dove trascorrere una giornata di mare - Oggi, sabato 21 giugno 2025, è il solstizio d’estate: la giornata più lunga dell’anno, quella che segna l’inizio ufficiale della stagione del mare. Segnala msn.com