Frontale a Sistiana quattro persone in ospedale

Quattro persone sono state soccorse questa mattina a Sistiana dopo un grave incidente tra una BMW e una Mini, avvenuto frontalmente. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. La scena ha richiesto l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle vittime. La dinamica e le conseguenze dell’incidente restano da chiarire, mentre l’attenzione si concentra sulla loro condizione.

Quattro persone sono state soccorse questa mattina dai sanitari del 118 a Sistiana in seguito ad un incidente che ha coinvolto due autovetture. Le due macchine, una Bmw w una Mini, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto si sono scontrate frontalmente.

