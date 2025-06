freedom roberto giacobbo riporta rete4 oltre il confine

La domenica sera di Rete 4 si accende con il ritorno di Roberto Giacobbo e il suo affascinante viaggio tra misteri e confini invisibili. Dopo la temporarily assenza della Zona Bianca, l’emozione è palpabile: sei nuove puntate di Freedom – Oltre il confine ci aspettano a partire da domenica 29 giugno. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire cosa si cela oltre l’ovvio e oltre i limiti conosciuti.

La domenica di Rete 4 resterà accesa: orfana della Zona Bianca di Giuseppe Brindisi che, come d'abitudine si sposta al mercoledì durante la stagione estiva, la prima serata domenicale della terza rete Mediaset vedrà il ritorno di Roberto Giacobbo con sei nuove puntate di Freedom – Oltre il confine, a partire da domenica 29 giugno. A cura di Contenuti – Production & Media, le prossime tappe del programma proporranno tante nuove mete, che rappresentano l'evoluzione della divulgazione Mediaset. Gli argomenti della prima puntata. Al centro della prima puntata: il Senato della Repubblica Italiana, dove sono tornate delle preziose tele che sembravano perdute per sempre; un'importante testimonianza di Papa Francesco, raccolta da Roberto Giacobbo a Santa Marta, nel novembre 2024, per ripercorrere il cammino di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine dei Gesuiti; il fiume sotterraneo all'interno delle Grotte di Pastena; un reportage da Palau, per indagare le energie della Terra, e i segreti delle connessioni tra gemelli.