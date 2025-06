Freedom oltre il confine 2025 | la rinascita della divulgazione su rete 4

Freedom Oltre il confine 2025 torna su Rete 4, portando in prima serata un viaggio affascinante tra storia, scienza e mistero. Dopo il successo delle edizioni passate, questa nuova stagione si propone di riscoprire il patrimonio culturale italiano e approfondire tematiche affascinanti, guidata dall’esperto Roberto Giacobbo. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare i confini della conoscenza e lasciarsi sorprendere. La rinascita della divulgazione è alle porte, e voi non potete perderla!

Dal 29 giugno 2025, in prima serata su Rete 4, torna uno dei programmi piĂą apprezzati dal pubblico italiano: Freedom Oltre il confine. La nuova edizione si compone di nove puntate, confermandosi come un punto di riferimento per chi desidera approfondire tematiche legate a storia, scienza, mistero e patrimonio culturale italiano. La conduzione è affidata a Roberto Giacobbo, che guida con competenza e passione un format capace di unire intrattenimento e divulgazione di qualitĂ . la prima puntata di Freedom Oltre il confine 2025: un viaggio tra arte, spiritualitĂ e territori italiani. esplorazioni storiche e spirituali nel cuore dell’italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Freedom oltre il confine 2025: la rinascita della divulgazione su rete 4

In questa notizia si parla di: freedom - oltre - confine - divulgazione

Freedom Oltre il confine 2025 torna su Rete 4: le anticipazioni di stasera, domenica 29 giugno - Preparati a un viaggio senza confini con «Freedom – Oltre il confine 2025», la nuova avventura televisiva condotta da Roberto Giacobbo.

In attesa dell'inizio della nuova serie vi aspettiamo in edicola dal 19 Giugno con il nuovissimo numero di Freedom Magazine! #freedomrete4 #robertogiacobbo #permessospeciale #FreedomMagazine Vai su Facebook

“Freedom – Oltre il confine” torna il 7 settembre su Rete 4; Torna Freedom - Oltre il confine di e con Roberto Giacobbo; Roberto Giacobbo escluso da Italia 1: che fine fa il suo programma.

Freedom Oltre il confine 2025: il ritorno della grande divulgazione su Rete 4 - Freedom Oltre il confine 2025 torna su Rete 4 con nove nuove puntate tra Roma, Montecassino, Sardegna e Lazio. Segnala maridacaterini.it

Freedom Oltre il confine 2025 torna su Rete 4: le anticipazioni di stasera, domenica 29 giugno - Freedom Oltre il confine 2025 torna in prima serata su Rete 4 con una nuova stagione: nove imperdibile appuntamenti dedicati alla scoperta e al viaggio! Si legge su superguidatv.it