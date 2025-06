Freddie Mercury ha una figlia l'ipotesi in una biografia | ma Brian May non crede sia possibile

Nel mondo delle leggende musicali, ogni dettaglio può nascondere verità sorprendenti. La nuova biografia di Freddie Mercury, "Love Freddie," accende i riflettori su un'ipotesi sorprendente: una figlia nascosta negli anni Settanta. Mentre l'autrice mette in discussione questa scoperta, Brian May e la sua famiglia rimangono scettici, chiedendo con forza: "Se esiste, dov'è? Si faccia avanti." Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intrigante vicenda.

