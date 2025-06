Fred Vasseur ha lasciato il Gran Premio d'Austria ed è tornato a casa | lo ha comunicato la Ferrari

Nel cuore dell'emozionante Gran Premio di Austria, una notizia sorprendente scuote i tifosi della Ferrari: Fred Vasseur ha lasciato il circuito di Spielberg per "motivi personali", facendo spazio a Jerome D'Ambrosio. Questa decisione improvvisa apre un nuovo capitolo nella corsa della scuderia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scelta e quali ripercussioni avrĂ sulla gara.

A poche ore dal via del Gran Premio d'Austria di Formula 1, la Ferrari ha reso noto che al circuito di Spielberg non ci sarĂ il Team Principal Fred Vasseur: "Motivi personali". Al suo posto il belga Jerome D'Ambrosio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

