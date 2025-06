Frattesi lascia il Mondiale per Club e spiega | Faremo esami approfonditi!

Davide Frattesi lascia il ritiro dell’Inter negli Stati Uniti per tornare in Italia e sottoporsi a esami approfonditi. Il centrocampista ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni, spiegando che la decisione è dettata dalla volontà di recuperare al meglio da un problema fisico. La sua priorità è ritornare in forma e contribuire al successo della squadra. La sua determinazione è evidente: il suo percorso di guarigione è appena iniziato.

Davide Frattesi ha abbandonato il ritiro dell’Inter negli Stati Uniti per tornare in Italia, dove si sottoporrà alle cure necessarie per recuperare dal suo problema fisico. Il calciatore ha voluto chiarire ai tifosi la situazione. LA DECISIONE – Per Davide Frattesi il Mondiale per Club americano è stato più che sfortunato, con l’Inter che non ha potuto far altro che prendere coscienza di una precisa realtà. Il calciatore italiano, infatti, ha dovuto abbandonare il ritiro negli Stati Uniti a causa del persistere di un problema muscolare che ne sta rallentando la corsa. La scelta è stata presa direttamente dallo staff tecnico dell’Inter, secondo cui un ritorno in Italia è funzionale a una migliore riabilitazione dell’azzurro in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi lascia il Mondiale per Club e spiega: «Faremo esami approfonditi!»

In questa notizia si parla di: frattesi - mondiale - club - lascia

Inter: Frattesi piace a Juventus, Napoli e Roma. La scelta dopo il Mondiale per Club, il bilancio impone cifre top - Inter, Frattesi desidera conquistare il cuore delle big italiane come Juventus, Napoli e Roma, ma la scelta definitiva si farà solo dopo il Mondiale per club.

Davide Frattesi rientra in Italia: il suo Mondiale per Club è finito. Il centrocampista non ha recuperato dal problema fisico e lascia il ritiro dell'Inter negli USA prima della partita contro il Fluminense. Frattesi è il quinto giocatore nerazzurro a lasciare il ritiro dopo Vai su Facebook

#Frattesi torna in Italia #Inter #Mondialeperclub Vai su X

Inter, il Mondiale per club di Frattesi è finito: infortunio non superato, torna in Italia; Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito...; Inter, Frattesi ko al Mondiale per Club: può rientrare a Milano.

Frattesi lascia il Mondiale per Club e spiega: «Faremo esami approfonditi!» - Davide Frattesi ha abbandonato il ritiro dell'Inter negli Stati Uniti per tornare in Italia, dove si sottoporrà alle cure necessarie per recuperare dal - Lo riporta inter-news.it

Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito... - L’avventura americana del centrocampista termina qui: le ultime in casa nerazzurra in vista della sfida contro i brasiliani agli ottavi ... Segnala tuttosport.com