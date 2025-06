Frattesi Inter il centrocampista è pronto a tornare a Milano | lascerà il ritiro statunitense a causa dell’infortunio

Cristian Chivu e Davide Frattesi sono alle prese con problemi fisici, complicando il cammino dell'Inter in questa fase cruciale. Frattesi, ancora alle prese con un infortunio, lascerà il ritiro negli Stati Uniti per tornare in Italia, cercando di recuperare al meglio e contribuire presto alla squadra. La sfortuna sembra non voler abbandonare l’Inter: come reagirà ora il club a questa nuova sfida?

Frattesi Inter, il centrocampista è ancora ai box a causa dell’infortunio: ritornerĂ in Italia. Piove sul bagnato per Cristian Chivu. Un altro calciatore dell’ Inter si appresta a lasciare il ritiro negli Stati Uniti. Si tratta di Davide Frattesi, il quale oggi non ha partecipato all’allenamento a Charlotte in vista del match contro il Fluminense a causa di un infortunio che lo ha costretto ancora una volta a stare fermo ai box. Recentemente, il Mondiale per Club si è concluso per Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Ora anche il centrocampista ex Sassuolo è pronto a tornare in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, il centrocampista è pronto a tornare a Milano: lascerĂ il ritiro statunitense a causa dell’infortunio

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

