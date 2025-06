Frattesi conferma il rientro in Italia | In accordo con società e staff tecnico tornerò per svolgere esami più approfonditi – FOTO

Davide Frattesi torna in Italia, confermando il suo rientro tramite una storia su Instagram. Dopo aver lasciato il ritiro nerazzurro in America per il Mondiale per Club, il centrocampista dell’Inter si prepara a sottoporsi ad esami approfonditi, in accordo con società e staff tecnico. Un passo importante che potrebbe influenzare il suo ruolo nella squadra e le prossime sfide. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro di Frattesi.

Dopo Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, anche Davide Frattesi ha abbandonato il ritiro dell' Inter in America per il Mondiale per Club. A confermare il suo imminente rientro in Italia è stato proprio il centrocampista nerazzurro tramite una storia Instagram. Attraverso i suoi social ufficiali, il centrocampista ha reso nota la sua intenzione di tornare nel suo paese per sottoporsi a esami medici più approfonditi (sul problema fisico che si porta dietro dalla partita contro il Barcellona).

