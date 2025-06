Fratellanza prime medaglie nei campionati italiani Allievi

Le prime medaglie nei Campionati Italiani Allievi si avvicinano, segnando la conclusione di un giugno ricco di emozioni per l’atletica italiana. La Fratellanza, protagonista indiscussa, si prepara a lasciare il segno con una squadra giovane e determinata, guidata da talenti come Viola Canovi, favorita nelle gare dei 100 e 200 metri piani. Potenzialmente in lotta per...

Sarà la prima grande rassegna tricolore individuale a chiudere il mese di giugno nel calendario dell'atletica italiana, impegnata fino ad oggi a Rieti nei Campionati Italiani Allievi, con la Fratellanza come sempre protagonista. Particolarmente folta la rappresentativa gialloblù al femminile a partire da Viola Canovi, una delle atlete più accreditate nella velocità che prenderà parte alla gara dei 100 e dei 200 piani. Potenzialmente in lotta per un risultato importante anche Anna Volpi nel triplo, mentre nel lancio del giavellotto Alessandra Paglia si posiziona subito alle spalle delle migliori interpreti della specialità.

