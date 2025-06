Franco Ulto trionfa al Trofeo CONI Regionale | doppio oro nel nuoto pinnato

Franco Ulto, atleta di talento e dedizione, conquista il doppio oro al Trofeo CONI Regionale di Nuotopinnato a Montecorvino Pugliano, confermando il suo status di campione. Originario di Grottaminarda e già vincitore nazionale nei 400 metri pinne, la sua prestazione eccezionale ispira giovani e appassionati. La sua carriera continua a sorprendere, rafforzando il suo ruolo come esempio di perseveranza e passione nel mondo dello sport.

Montecorvino Pugliano¬†‚ÄĒ Continua a brillare la carriera sportiva di Franco Ulto, nuotatore originario di Grottaminarda e gi√† campione nazionale nei 400 metri pinne per la categoria Master 55. In occasione del Trofeo CONI Regionale di Nuotopinnato, disputatosi a Montecorvino Pugliano, in provincia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: franco - ulto - trofeo - coni

