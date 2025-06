Franco Nero | Secondo a Monza e avevo anche l' aria condizionata

Franco Nero, icona del cinema e appassionato di Formula 1, condivide aneddoti sorprendenti e nostalgici al Filming Italy Sardegna Festival. Dal suo secondo posto a Monza, tra ricordi di Ayrton Senna e l’amicizia con Clay Regazzoni, emerge un uomo che vive con passione ogni aspetto della vita, tra la passione per le corse e le storie di amicizia. E proprio in tema di divise e...

"Mi piace andare piano ma a Monza sono arrivato secondo in qualifica e terzo in gara". È solo uno dei tanti aneddoti che Franco Nero, incontrato al Filming Italy Sardegna Festival, racconta ad Autovelox. Da sempre l'attore è un appassionato di Formula 1. Il suo pilota preferito è Ayrton Senna conosciuto in Inghilterra. Lunga anche l'amicizia con Clay Regazzoni: "Una volta a Los Angeles l'ho salvato dai poliziotti". E proprio in tema di divise e film d'azione la sua auto preferita in questo genere cinematografica era l'Alfetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it