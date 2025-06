Francia divieto di fumo in spiagge parchi e fermate dei bus

In Francia, la lotta al fumo si fa sempre più decisa: vietato fumare in spiagge, parchi e fermate dei bus, nonché nelle immediate vicinanze di biblioteche, impianti sportivi e strutture per minori. Un passo importante verso ambienti più sani e sicuri per tutti. Questa iniziativa mira a proteggere la salute pubblica e promuovere uno stile di vita più consapevole.

Sarà vietato fumare anche nelle immediate vicinanze di biblioteche, impianti sportivi (stadi, piscine, ecc.), scuole o strutture che accolgono minori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, divieto di fumo in spiagge, parchi e fermate dei bus

In questa notizia si parla di: francia - divieto - fumo - spiagge

Stop a smartphone, controllo dell’età per accedere ai social. Dirigente viene licenziato perché contrario al divieto dei cellulari e in Francia c’è la pausa digitale - A Bruxelles, i ministri dell'Istruzione e della Gioventù dell'UE si sono riuniti per discutere la protezione dei giovani nel mondo digitale.

Fumo: in Francia scatta il divieto in spiagge, parchi e aree frequentate dai bambini Vai su Facebook

Francia: vietato fumare sulle spiagge e nei parchi: "Dove ci sono bambini il tabacco deve sparire" https://rainews.it/articoli/2025/06/stop-al-fumo-anche-in-spiaggia-e-nei-parchi-pubblici-dove-ci-sono-bambini-il-tabacco-deve-sparire-lannuncio-6c8a453e-dd72- Vai su X

Francia: vietato fumare sulle spiagge e nei parchi: Dove ci sono bambini il tabacco deve sparire; Francia vieta il fumo in spiagge e parchi per proteggere i minori; Francia, vietato fumare sulle spiagge e nei parchi.

Francia: vietato fumare sulle spiagge e nei parchi: "Dove ci sono bambini il tabacco deve sparire" - Da domani sarà vietato in parchi, luoghi vicino alle scuole, ma anche pensiline degli autobus e impianti sportivi. Secondo msn.com

In Francia è entrato in vigore il divieto di fumare all’aperto - Riguarda quasi tutti gli spazi pubblici dove possono esserci anche dei bambini, anche se per il momento le infrazioni non saranno multate ... Segnala ilpost.it