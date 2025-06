Francesco Bagnaia mastica amaro | Moto complicata non riesco a spingere come vorrei

Francesco Bagnaia si presenta al TT di Assen con la determinazione di riscattarsi dopo una Sprint difficile. Nonostante una gara solida, il podio sfugge per un soffio, lasciando l'amaro in bocca a Pecco. La sua performance dimostra ancora una volta il talento e la voglia di lottare, anche quando le sfide sembrano insormontabili. Ora, l’obiettivo è tornare a vincere e riconquistare il ritmo che lo contraddistingue nel Mondiale MotoGP.

Francesco Bagnaia si riaccende dopo una pessima Sprint e disputa una buona gara al TT di Assen, non andando però oltre il terzo posto finale nel Gran Premio d’Olanda 2025, decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato che non può soddisfare appieno Pecco, che aveva dimostrato un gran passo per tutto il weekend su una pista in cui era reduce da tre vittorie consecutive. Il torinese del team ufficiale Ducati, dopo aver guidato la corsa nei primi giri, è calato nella fase centrale del GP perdendo qualche posizione e ritrovandosi addirittura in quarta piazza. Il tre volte campione iridato ha ritrovato un ottimo ritmo nella seconda metĂ di gara, superando la KTM di Pedro Acosta e lanciandosi all’inseguimento dei primi due, senza riuscire però a raggiungere il compagno di squadra Marc Marquez (1°) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (2°). 🔗 Leggi su Oasport.it