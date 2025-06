Francesca Chillemi incinta sul red carpet del BCT Festival | Viola come il mare 3 si farà Devo molto a Elena Sofia Ricci è stata per me una maestra – Video

Grande sorpresa al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove la splendida Francesca Chillemi si è presentata sul red carpet con il pancione. Fasciata in un abito bianco, incinta al sesto mese, aspetta un figlio dal suo compagno Eugenio Grimaldi. Un momento di pura emozione che ha conquistato tutti, dimostrando come eleganza, talento e maternità possano unirsi in un unico, magico spettacolo. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile in questa edizione speciale.

