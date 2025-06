Francesca Chillemi incinta le foto inaspettate | chi è il papà

Francesca Chillemi sorprende tutti svelando il suo pancino al BCT di Benevento: un momento emozionante che celebra la sua seconda gravidanza e un nuovo capitolo di vita. L'attrice, splendida in un abito bianco, ha condiviso con i fan questa gioia speciale, confermando che anche le star hanno sogni da vivere efamiglia da accudire. La sua felicità contagiosa segna l’inizio di una meravigliosa avventura.

Francesca Chillemi è incinta. L'attrice ha mostrato per la prima volta il pancino al BCT-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Sul red carpet ha sfilato con un lungo abito bianco fasciante che le ha messo in risalto le nuove forme. Per la star di tante fiction televisive, si tratta della seconda gravidanza dopo Rania, nata nel 2016 dal suo precedente matrimonio con Stefano Rosso. Questo invece il primo bebè condiviso con il nuovo compagno, Eugenio Grimaldi, giĂ padre di tre figli. Chillemi ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui mostra il pancino ben in vista, pare al sesto mese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesca Chillemi incinta, le foto inaspettate: chi è il papĂ

