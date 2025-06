Francesca Chillemi incinta il red carpet con pancino in vista

Francesca Chillemi incanta il red carpet di Benevento con il suo pancino in vista, confermando le voci sulla sua seconda gravidanza. Elegante e radiosa, l’attrice ha scelto un abito in pizzo bianco che sottolinea la dolce attesa, regalando un momento di emozione e stile. La sua felicità è tutta da scoprire: Francesca si prepara a vivere una nuova meravigliosa avventura come mamma bis, portando nel cuore un amore ancora più grande.

Francesca Chillemi sarà mamma per la seconda volta: le voci della presunta gravidanza si rincorrevano da tempo e oggi hanno trovato conferma. L’attrice infatti si è presentata sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento con un bel pancino in vista, sottolineato da un abito in pizzo bianco che metteva in risalto le curve della dolce attesa. Francesca Chillemi presto mamma bis: la seconda gravidanza col compagno Eugenio Grimaldi. Da tempo si vocifera che Francesca Chillemi sia in dolce attesa del compagno Eugenio Grimaldi. E adesso, quelli che fino a oggi erano rimasti dei rumors sono diventati realtà . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Chillemi incinta, il red carpet con pancino in vista

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi - carpet - pancino

“Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale - Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda giovedì 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena.

Francesca Chillemi incinta, prima uscita con pancino accanto a Stefano Rosso, in mezzo a tanti altri vip; Giulia De Lellis incinta, le prime foto del pancione: In autunno nascerà il figlio che aspetta da Tony Effe; Francesca Chillemi veste di pizzo il pancione.

Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi, le foto del pancione mostrato sul red carpet: è al sesto mese - Francesca Chillemi è incinta del compagno Eugenio Grimaldi e ha mostrato per la prima volta il pancione sul red carpet di Benevento: l’attrice è al ... Si legge su fanpage.it

Francesca Chillemi è incinta, il pancione a Benevento e toto nomi - Avvolta in un elegante abito bianco che esaltava la dolce curva dell’addome, Francesca Chillemi ha illuminato la serata con un sorriso pieno di gioia. Lo riporta libero.it