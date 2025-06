Francesca Chillemi incinta conferma che Viola come il mare 3 si farà anche se

Francesca Chillemi, radiantemente felice e in attesa del suo secondo figlio, ha annunciato con entusiasmo la conferma della terza stagione di "Viola come il mare" durante il prestigioso BCT Festival di Benevento. L'attrice, ospite d'eccezione, ha condiviso questa lieta notizia con un pubblico entusiasta, confermando che la fiction Mediaset continuerà a emozionare gli appassionati. La sua gioia contagiosa rende questa nuova avventura ancora più speciale, lasciando tutti con l'anticipazione di nuovi colpi di scena.

L'attrice ha confermato la terza stagione della fiction Mediaset durante il festival cinematografico in corso in questi giorni a Benevento. Francesca Chillemi è stata l'ospite d'eccezione, nella giornata di sabato, del BCT Festival di Benevento, annunciando con entusiasmo la terza stagione di Viola come il mare. Accolta con grande entusiasmo dal pubblico, Chillemi, attualmente in attesa del secondo figlio, ha raggiunto Piazza Santa Sofia per un talk in cui ha ripercorso tutta la propria carriera, dalla vittoria a Miss Italia fino al ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti. La conferma della terza stagione di Viola come il mare Al pubblico presente all'evento, Chillemi ha confermato:"Non so ancora quando, ma sì, la produzione mi ha confermato che Viola come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it