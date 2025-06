Francesca Chillemi incinta al 6° mese mostra per la prima volta il pancione al Festival del Cinema di Benevento aspetta una femminuccia come anticipato dal GdI

In occasione del Festival del Cinema di Benevento, Francesca Chillemi ha dato il lieto annuncio: la star è in attesa della sua prima femminuccia, condividendo per la prima volta il pancione con i fan. Dopo le anticipazioni del Gdi, l’attrice ha ufficializzato la notizia, confermando la dolce attesa del suo compagno Eugenio Grimaldi. Un momento di gioia che segna un nuovo capitolo nella vita di Francesca, ricco di emozioni e speranze.

L'attrice ha ufficializzato la notizia della gravidanza, confermando le anticipazioni de Il Giornale d'Italia; Francesca Chillemi è incinta dell'imprenditore Eugenio Grimaldi Francesca Chillemi è incinta e ha ufficializzato la gravidanza mostrando per la prima volta il pancione sul red carpet.

