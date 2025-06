Francesca Chillemi è incinta l’attrice siciliana sfila sul red carpet con il pancione

Sulle passerelle del red carpet, Francesca Chillemi incanta con il suo splendore e un pancione che conferma la dolce attesa. L’attrice siciliana, ex Miss Italia, ha sorpreso tutti, condividendo con eleganza questa meravigliosa novità . La sua gioia contagiosa e il suo stile inconfondibile sono il perfetto mix di bellezza e maternalità , rendendo il momento ancora più speciale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante notizia.

Francesca Chillemi è incinta. A confermare le voci che circolavano da qualche giorno è stata la stessa ex Miss Italia.

